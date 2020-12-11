Вторая российская вакцина поступила в гражданский оборот - Роспотребнадзор

Сейчас проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины. Подробности - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", поступила в гражданский оборот, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По ее словам, вакцина может быть доставлена в любой уголок страны, даже в труднодоступные регионы.

"Вакцина может быть доставлена в любой уголок РФ, даже в самое отдаленное село, температура хранения у нее от плюс 2 до плюс 8 градусов. Это позволяет нам использовать существующую холодовую цепь для доставки вакцины и обеспечить все логистические процессы", - сказала Попова.

Сейчас проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит научный центр "Вектор". На базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России. Всем добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры.

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Напомним, второй российский препарат для профилактики COVID-19 зарегистрировали в середине октября. Его создали на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, вакцина получила название "ЭпиВакКорона".

Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом в 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Созданная "Вектором" вакцина от COVID-19 будет бесплатной для россиян.