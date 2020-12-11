Когда будет готова российская вакцина от COVID-19 для животных

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Вакцина против возбудителя COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

"Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Далее потребуется время на регистрацию. К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово", – сообщил Данкверт.

Он также уточнил, что сейчас проходит третий этап испытаний: новую вакцину испытывают на норках, кошках и грызунах. Ветпрепарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

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По словам Данкверта, Россельхознадзор регулярно получает запросы на новую вакцину от коронавируса для животных от российских зверохозяйств, поскольку известно, что куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к новому вирусу и могут заражать им друг друга. По данным ведомства, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тысячи норок, 50,9 тысячи соболей и 6,9 тысячи хорьков.