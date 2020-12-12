Скончался актер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Валентин Гафт скончался в Москве в возрасте 85 лет. Соболезнования родным уже выразили президент России, мэр Москвы, а также деятели культуры и искусства.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Москве на 86 году жизни скончался актер театра и кино Валентин Гафт. Прощание с Народным артистом РСФСР состоится 15 декабря в театре "Современник", сообщает РИА Новости.

Похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Свои соболезнования родным и коллегам Гафта выразил президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Также слова поддержки вдове артиста выражают коллеги Гафта по театру, деятели культуры и искусства.

Профессиональная деятельность Валентина Гафта начинается в 1957 году в Московском драматическом театре, затем работал в Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре Сатиры. В последнем в 1967 году им была сыграна одна из лучших ролей – графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" в дуэте с Андреем Мироновым.

Кинодебют Валентина Гафта состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". В числе его самых ярких работ съемки в картинах "Первый курьер" (1968), "Бешеное золото" (1977), "Кентавры" (1979), "Черная курица, или Подземные жители" (1981), "Фуэте" (1986). Заметными были его роли в музыкальной комедии "Чародеи" (1982), трагикомедии "По главной улице с оркестром" (1986), боевике "Воры в законе" (1988), фильмах "Визит дамы" (1989), "Ночные забавы" (1991), "Анкор, еще Анкор!" (1992).

С 1969 года Валентин Гафт был ведущим артистом театра "Современник". Среди его театральных работ там — Городничий в "Ревизоре" Николая Гоголя, Хиггинс в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Рахлин в "Коте домашнем средней пушистости" Владимира Войновича и Григория Горина, Изольд Кукин в "Аккомпаниаторе" Александра Галина, Валентин в "Уйди-уйди" Николая Коляды, Лейзер в "Трудных людях" Йосефа Бар-Йосефа и Глумов в "Балалайкине и К°" Михаила Салтыкова-Щедрина, а также одна из главных ролей в спектакле по пьесе, написанной им самим – "Сон Гафта, пересказанный Виктюком". Постановка "Балалайкин и К°" стала режиссерским дебютом Валентина Гафта в "Современнике", он сделал эту работу вместе с Игорем Квашой и Александром Назаровым.

В 1994 году Валентин Гафт сыграл Воланда в экранизации Юрия Кары "Мастер и Маргарита".

Гафт часто снимался у Эльдара Рязанова. Миллионам зрителей харизматичный актер запомнился по работам в фильмах "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и другие.

Артист почти до последних дней активно снимался в кино и регулярно играл в спектаклях. Серьезно его здоровье подорвал инсульт, случившийся в августе 2019 году. После этого Гафт так и не смог полностью восстановиться.