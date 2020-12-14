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Уничтожение санкционной продукции

На какое время Россия продлила запрет на ввоз еды

© Sputnik / Виктор Толочко
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Теперь оно распространяется также на Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В России продлили срок продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь оно распространяется также на Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

"На это же время продлено решение уничтожать ввозимую санкционную еду", - говорится в сообщении.

Продуктовое эмбарго введено указом президента России Владимира Путина в ответ на экономические санкции Евросоюза.

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В августе 2014 года он подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Под запрет попал ряд продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии.

Теги:
еда, продукты, санкции, Россия, Россия



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