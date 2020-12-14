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Безлюдная площадь в Дрездене, Германия

Такого прежде не было: в Германии введут самый жесткий локдаун

REUTERS / Matthias Rietschel
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Президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об этом в своем телеобращении к гражданам ФРГ. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в стране крайне серьезна.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Германия вводит с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны, передает РИА Новости.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об этом в своем телеобращении к гражданам ФРГ. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в стране крайне серьезна.

"Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому, начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии. Ситуация ужасная. Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля, - мы не можем избежать радикальных мер", - заявил глава государства.

Как сообщает Штайнмайер, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, наступающие недели "станут для многих людей обременительным временем". Ограничения "угрожают экономической жизни", однако "основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее снизить количество инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне", подчеркнул президент.

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"Сейчас мы вступили в решающую фазу борьбы с вирусом. Наши медицинские знания и варианты лечения сейчас более обширны, чем несколько месяцев назад. И есть еще одна причина для уверенности: первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сотни центров вакцинации созданы или создаются, а вакцинация начнется сразу после Нового года. Я уверен, что ответственность, которую мы сейчас проявляем, бремя, которое мы будем нести сейчас и в течение некоторого времени, не напрасно. Оно приближает нас к концу пандемии", - сказал лидер республики.

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Отмечается, что со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек и оптик.

Кроме того, запрещена продажа пиротехники и уличная реализация алкоголя. Проводить встречи допускается только группам не более пяти человек.

Теги:
коронавирус, Карантин, самоизоляция, Германия



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