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Британские ученые воссоздали внешность Авиценны

National Center for Biotechnology Information
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201216/15607308/Britanskie-uchenye-vossozdali-vneshnost-Avitsenny.html

Благодаря современным технологиям и программам на основе искусственного интеллекта исследователям удалось восстановить образ многих знаменитых личностей прошлого, в том числе и Абу Али ибн Сины.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Британские ученые воссоздали образ известного ученого, врача и философа Абу Али ибн Сины по фотографиям черепа, сделанным во время переноса его гробницы в Хамадан.

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Благодаря современным технологиям и программам на основе искусственного интеллекта исследователям удалось восстановить внешность многих знаменитых личностей прошлого, в том числе и Абу Али ибн Сино, который на Западе больше известен как Авиценна. 
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Пресс-служба "Узбеккино"
В Узбекистане снимут фильм о самой большой в мире рукописи Авиценны

Ученый родился в 980 году в поселении Саманидского государства - Афшана, расположенного под Бухарой.

"Канон врачебной науки" - самый известный трактат Авиценны по медицине в эпоху Средневековья. В сочинении он предположил существование микроскопических, недоступных глазу организмов, вызывающих болезни у человека. Также Абу Али ибн Сино в своем произведении описал многие средневековые болезни и лекарственные средства.




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