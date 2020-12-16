Британские ученые воссоздали внешность Авиценны

Благодаря современным технологиям и программам на основе искусственного интеллекта исследователям удалось восстановить образ многих знаменитых личностей прошлого, в том числе и Абу Али ибн Сины.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Британские ученые воссоздали образ известного ученого, врача и философа Абу Али ибн Сины по фотографиям черепа, сделанным во время переноса его гробницы в Хамадан.

По заветам Авиценны: помогает ли тутовый уксус в лечении COVID – ученый >

Благодаря современным технологиям и программам на основе искусственного интеллекта исследователям удалось восстановить внешность многих знаменитых личностей прошлого, в том числе и Абу Али ибн Сино, который на Западе больше известен как Авиценна.

Ученый родился в 980 году в поселении Саманидского государства - Афшана, расположенного под Бухарой.

"Канон врачебной науки" - самый известный трактат Авиценны по медицине в эпоху Средневековья. В сочинении он предположил существование микроскопических, недоступных глазу организмов, вызывающих болезни у человека. Также Абу Али ибн Сино в своем произведении описал многие средневековые болезни и лекарственные средства.