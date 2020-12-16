Соцсеть "ВКонтакте" попала в список ресурсов с пиратским контентом

Деятельность этих сервисов не связана напрямую с распространением контента, нарушающего авторские права, однако их пользователи получают доступ к пиратской продукции.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Европейская комиссия внесла социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством".

"Деятельность этих сервисов не связана напрямую с распространением контента, нарушающего авторские права, однако их пользователи получают доступ к пиратской продукции, а также сами продвигают незаконные услуги", - говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ВК, соцсеть работает только с правообладателями контента.

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"Мы удивлены включением "ВКонтакте" в данный список, так как уже много лет мы активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям", — сказано в информации.

Напомним, в группах и сообществах "ВКонтакте" можно найти пиратские копии фильмов, телешоу, музыку и книги.