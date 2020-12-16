В Telegram произошел массовый сбой

Больше всего обращений пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Белоруссии и с Украины. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, сообщает Downdetector.

"Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе Telegram в среду, 16 декабря, около 16:00. С проблемами в работе мессенджера столкнулись в основном пользователи из Европы. Больше всего обращений пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Белоруссии и с Украины", - говорится в сообщении.

Самой частой неполадкой оказалась невозможность подключиться к серверу.

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Тогда же пользователи со всего мира жаловались на проблемы с использованием мессенджера WhatsApp (96 процентов тех, кто столкнулся с неполадками, не смогли подключиться к серверу) и видеохостинга YouTube (большая часть юзеров писали о том, что у них не загружаются видео).