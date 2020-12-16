В России вакцинацию от COVID-19 внесли в календарь прививок

В приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В России вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сказано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"В приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением", - говорится в сообщении.

К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.

Россия доказала эффективность вакцины "Спутник V" — почему Запад это бесит? >>

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 73,6 млн человек. Зафиксировано свыше 1,64 млн летальных исходов, вылечились 41,7 млн жителей.