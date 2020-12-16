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Вакцинация от коронавируса

В России вакцинацию от COVID-19 внесли в календарь прививок

© Sputnik / Константин Михальчевский
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В приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В России вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сказано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"В приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением", - говорится в сообщении.

К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.

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К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 73,6 млн человек. Зафиксировано свыше 1,64 млн летальных исходов, вылечились 41,7 млн жителей.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Россия, Россия



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