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Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат

В России меняются правила оплаты наличными

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201217/15617989/V-Rossii-menyayutsya-pravila-oplaty-nalichnymi.html

Теперь контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами - это затронет оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет РИА Новости.

Теперь контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО.

"Данные меры позволят сократить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес. Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными более чем на 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Контролироваться будут и почтовые переводы на суммы от ста тысяч рублей и более. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, — в этом случае речь также идет о суммах, превышающих сто тысяч рублей.

В России запретили пополнять наличными электронные кошельки >> 

Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей. Кроме того, со следующего года попадут под контроль и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью. Сумма должна превышать три миллиона рублей. 

Теги:
Экономика, Россия, Россия, деньги, наличные



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