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У Макрона обнаружили коронавирус

© REUTERS / Cugnot Mathieu
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Sputnik Узбекистан
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По информации из Елисейского дворца, диагноз президенту Франции был поставлен на основе теста RTPCR, проводимого при появлении первых симптомов.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

"У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что диагноз был поставлен на основе теста RTPCR, проводимого при появлении первых симптомов.

"В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", - отмечается в заявлении.

Известно, что на самоизоляцию уйдет и премьер-министр Франции Жан Кастекс, а также премьер Испании приостанавливает запланированные встречи до 24 декабря из-за выявления COVID-19 у Макрона, с которым он встречался ранее.

Теги:
Франция, коронавирус, Эммануэль Макрон



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