Что смотрел Барак Обама в 2020 году? Экс-президент назвал свои любимые сериалы

Политик признался, что сериалы помогают ему расслабиться, пока он занимается написанием мемуаров "A Promised Land" ("Земля обетованная").

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Бывший американский президент Барак Обама перечислил сериалы, которые ему больше всего понравилось смотреть в 2020 году.

Политик отметил, что они ему помогают расслабиться в перерывах между работой над мемуарами "A Promised Land" ("Земля обетованная"), передает Entertainment Weekly.

© AFP 2018 / Jamie McCarthy Мемуары Барака Обамы "A Promised Land" ("Земля обетованная")

В списки "любимчиков" у Обамы оказались такие сериалы, как "Хранители" и "Пацаны".

Бывший американский лидер считает, что в историях о суперменах эти кинокартины поднимают вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ.

Кроме того, экс-президент выделил телешоу "Лучше звоните Солу". По мнению Обамы, в нем представлены сильные персонажи и глубоко изучена темная сторона американской мечты.

Не обошел стороной бывший глава Белого дома сериал "В лучшем мире" — здесь Обама отметил мудрую и милую комбинацию тупой комедии и философии.

Также Обама заявил, что в 2020 году с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать: создатель "Пацанов" Эрик Крипке в своих соцсетях поблагодарил экс-президента за положительный комментарий, а актриса Д’Арси Карден из "В лучшем мире" рассказала, что от такого отзыва "в буквальном смысле рухнула на пол".