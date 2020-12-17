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Что смотрел Барак Обама в 2020 году? Экс-президент назвал свои любимые сериалы

© AFP 2018 / CHANDAN KHANNA
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Политик признался, что сериалы помогают ему расслабиться, пока он занимается написанием мемуаров "A Promised Land" ("Земля обетованная").

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Бывший американский президент Барак Обама перечислил сериалы, которые ему больше всего понравилось смотреть в 2020 году. 

Политик отметил, что они ему помогают расслабиться в перерывах между работой над мемуарами "A Promised Land" ("Земля обетованная"), передает Entertainment Weekly.

© AFP 2018 / Jamie McCarthy
Мемуары Барака Обамы "A Promised Land" ("Земля обетованная")

В списки "любимчиков" у Обамы оказались такие сериалы, как "Хранители" и "Пацаны". 

Бывший американский лидер считает, что в историях о суперменах эти кинокартины поднимают вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ.

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Кроме того, экс-президент выделил телешоу "Лучше звоните Солу". По мнению Обамы, в нем представлены сильные персонажи и глубоко изучена темная сторона американской мечты. 

Не обошел стороной бывший глава Белого дома сериал "В лучшем мире" — здесь Обама отметил мудрую и милую комбинацию тупой комедии и философии. 

Также Обама заявил, что в 2020 году с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать: создатель "Пацанов" Эрик Крипке в своих соцсетях поблагодарил экс-президента за положительный комментарий, а актриса Д’Арси Карден из "В лучшем мире" рассказала, что от такого отзыва "в буквальном смысле рухнула на пол". 

Теги:
фильмы, спорт, баскетбол, Кино, сериал, США, Барак Обама



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