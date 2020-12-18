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Стал известен фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Исследователи определили, как окружающее человека пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Оказалось, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли американские ученые и опубликовали исследование в журнале Physics of Fluids.

"Мы определили схемы воздушного потока, а затем создали программу, которая предсказывала рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании или кашле", - говорится в сообщении.

В итоге получилось два режима рассеивания: в первом, характерном для открытых пространств, образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось. Во втором, характерном для узких коридоров, облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь.

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Вывод: из-за концентрации капель в одном месте во втором случае риск заражения при попадании в такое облако был выше.

 

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус



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