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Ограждения на границе

Азербайджан закрывает границу с Россией

© Flickr / Noborder Network
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201218/15631095/Azerbaydzhan-zakryvaet-granitsu-s-Rossiey.html

В азербайджанской дипмиссии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Сухопутная государственная граница между РФ и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года в связи с резким ростом выявленных случаев коронавируса в обеих странах, сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.

"В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", - сказали в посольстве.

Кроме того, в азербайджанской дипмиссии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

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По информации диппредставительства, если учитывать зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем, посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

Теги:
пандемия, коронавирус, госграница, граница, границы, Россия, Россия, Азербайджан, Азербайджан



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