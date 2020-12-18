Азербайджан закрывает границу с Россией

В азербайджанской дипмиссии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Сухопутная государственная граница между РФ и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года в связи с резким ростом выявленных случаев коронавируса в обеих странах, сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.

"В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", - сказали в посольстве.

Кроме того, в азербайджанской дипмиссии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

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По информации диппредставительства, если учитывать зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем, посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.