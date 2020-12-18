Конец эпохи: ТНТ объявил о закрытии шоу "Дом-2"

Теперь слот телепроекта "Дом-2" 23.00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2", финальный двухчасовой выпуск выйдет в эфир 30 декабря, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире "Дом-2" 23 декабря в 23.00. Большой двухчасовой финал шоу выйдет на ТНТ 30 декабря в 22.00", - рассказали в пресс-службе ТНТ.

Теперь слот телепроекта "Дом-2" 23.00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

Напомним, первый выпуск телепроекта "Дом-2" вышел в эфир в 2004 году. Телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.