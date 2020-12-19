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Планета Земля из космоса

В армии США появятся "космические стражи" — при чем тут комиксы?

Unsplash / NASA
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201219/15632288/V-armii-SShA-poyavyatsya-kosmicheskie-strazhi--takoe-nazvanie-vybrali-sami-grazhdane.html

Такое название было выбрано по результатам опросов как внутри нового рода войск, так и среди общественности

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В США придумали необычное название для военнослужащих Космических сил.

Их будут называть "космическими стражами" или "хранителями". 

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами", — заявил он на церемонии в Белом доме по случаю годовщины образования Космических сил.

В самих ВС США отметили, что такое название было выбрано по результатам опросов как внутри нового рода войск, так и среди общественности.

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На английском "стражи" или "хранители" выражается словом "guardians".

Именно оно было частью девиза Космического командования ВВС США 1983 года — "Guardians of the High Frontier" ("Хранители высоких рубежей"). 

Есть и другой интересный момент, связанный с новым названием американских войск. 

Оно отсылает к фантастическим комиксам и фильмам о супергероях "Стражи Галактики".

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Фильм "Стражи Галактики"
Теги:
США, Космос, военные, ВС, Армия



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