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Шипы коронавируса

Стали доступны первые снимки шипов коронавируса в высоком разрешении

© AFP 2018 / HANDOUT
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Чтобы сфотографировать шип коронавируса, специалисты использовали более мягкий штамм NL63. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Первые снимки белковых шипов коронавируса в высоком качестве были опубликованы американскими учеными на сайте Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Стэнфордском университете.

"Коронавирусы заражают организм с помощью шипов, которыми они связываются с рецепторами на клетках. Вирус очень активен, и есть всего несколько лабораторий, которые могут обеспечить безопасность сотрудникам для его изучения", - говорится в сообщении.

Чтобы сфотографировать шип коронавируса, специалисты использовали более мягкий штамм NL63. Они заморозили вирусы, чтобы не нарушить естественное расположение компонентов, и сделали тысячи снимков с помощью электромагнитной аппаратуры, а позже совместили их.

Напомним, ранее специалисты университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии сгенерировали самую точную 3D-модель коронавируса.

Ученые создали самую точную в мире 3D-модель коронавируса — видео >>

Благодаря современным технологиям удалось создать структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и включить детали, которые ранее было невозможно увидеть.

Теги:
фотография, фото, США, США, ученые, Ученые, пандемия, коронавирус



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