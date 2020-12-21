Стали доступны первые снимки шипов коронавируса в высоком разрешении

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Первые снимки белковых шипов коронавируса в высоком качестве были опубликованы американскими учеными на сайте Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Стэнфордском университете.

"Коронавирусы заражают организм с помощью шипов, которыми они связываются с рецепторами на клетках. Вирус очень активен, и есть всего несколько лабораторий, которые могут обеспечить безопасность сотрудникам для его изучения", - говорится в сообщении.

At the Stanford-SLAC Cryo-EM Facility, scientists studied a mild-mannered relative of the virus that causes #COVID19. The research paves the way for seeing more clearly how spike proteins initiate infections, with an eye to preventing and treating them. https://t.co/71uWKMmwNq — SLAC (@SLAClab) December 18, 2020

Чтобы сфотографировать шип коронавируса, специалисты использовали более мягкий штамм NL63. Они заморозили вирусы, чтобы не нарушить естественное расположение компонентов, и сделали тысячи снимков с помощью электромагнитной аппаратуры, а позже совместили их.

Напомним, ранее специалисты университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии сгенерировали самую точную 3D-модель коронавируса.

Ученые создали самую точную в мире 3D-модель коронавируса — видео >>

Благодаря современным технологиям удалось создать структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и включить детали, которые ранее было невозможно увидеть.