Беларусь выдала регистрационное удостоверение вакцине "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики, заявил руководитель ведомства Дмитрий Пиневич РИА Новости.

"Сегодня мы официально заявляем о том, что по результатам процедуры государственной регистрации Минздрав выдал регистрационное удостоверение, после чего вакцина "Спутник V" может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь", - заявил он.

Как указал министр, согласно договоренностям президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V".

"Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было", - подчеркнул Пиневич.

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Напомним, "Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.