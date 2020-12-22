В центре Нью-Йорка появился билборд с композитором Чайковским — фото

Петр Чайковский стал абсолютным лидером в рейтинге самых прослушиваемых за рубежом российских музыкантов.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. На прошлой неделе на главной площади Нью-Йорка — Таймс-сквере — неожиданно появился необычный билборд.

На нем изображен русский классик с мировым именем Петр Ильич Чайковский.

Spotify Билборд с Чайковский на Таймс-сквер

Оказалось, что билборд разместил популярный музыкальный сервис Spotify.

"Чайковский, автор балетов "Щелкунчик" и "Лебединое озеро", является самым популярным русским композитором среди слушателей Spotify за пределами РФ. Каждый месяц его произведения слушают 2,8 миллиона человек по всему миру", — заявили в пресс-службе Spotify.

Особой популярностью у клиентов сервиса пользуются такие композиции, как "Танец Феи Драже" и "Танец снежинок".

В Spotify также отметили, что сегодня на онлайн-площадке доступно более 100 плей-листов с произведениями великого русского классика.

"В честь музыканта мы подготовили специальный плейлист This is Tchaikovsky, в котором представлены некоторые из его популярных работ. Spotify… разместил обложку плейлиста This is Tchaikovsky на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке", — говорится в сообщении в компании.