В центре Нью-Йорка появился билборд с композитором Чайковским — фото

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. На прошлой неделе на главной площади Нью-Йорка — Таймс-сквере — неожиданно появился необычный билборд.
На нем изображен русский классик с мировым именем Петр Ильич Чайковский.
Оказалось, что билборд разместил популярный музыкальный сервис Spotify.
"Чайковский, автор балетов "Щелкунчик" и "Лебединое озеро", является самым популярным русским композитором среди слушателей Spotify за пределами РФ. Каждый месяц его произведения слушают 2,8 миллиона человек по всему миру", — заявили в пресс-службе Spotify.
Особой популярностью у клиентов сервиса пользуются такие композиции, как "Танец Феи Драже" и "Танец снежинок".
В Spotify также отметили, что сегодня на онлайн-площадке доступно более 100 плей-листов с произведениями великого русского классика.
"В честь музыканта мы подготовили специальный плейлист This is Tchaikovsky, в котором представлены некоторые из его популярных работ. Spotify… разместил обложку плейлиста This is Tchaikovsky на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке", — говорится в сообщении в компании.
🎶 Classics never go out of style: @spotify named 🇷🇺 #Tchaikovsky top-streamed Russian Artist Outside of Russia (2.8 mln fans monthly).— Russia 🇷🇺 (@Russia) December 19, 2020
🧑🎄 Festive season is best time to enjoy #Tchaikovsky magic. Custom playlist featuring Nutcracker, Swan Lake & more: https://t.co/S8mOyqUFif pic.twitter.com/iXQHMSSXBx