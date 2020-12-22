Россияне назвали слово 2020 года

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Большинство россиян — 61% — назвали самым популярным в 2020 году словом "коронавирус", пишет РИА Новости.
"На втором месте — "поправки к Конституции" (29 процентов), на третьем — "самоизоляция", "дистанционное образование" и "врачи" (по 23 процента каждое), на четвертом — "кризис" (19 процентов), на пятом — "неопределенность" (16 процентов), на шестом — "вакцина" (12 процентов), на седьмом — "удаленная работа" (11 процентов)", - говорится в сообщении.
Поделились соотечественники и своими взглядами на популярность российских политиков. Президент России Владимир Путин на первом месте. Его упомянули 38% россиян. Далее идут премьер-министр Михаил Мишустин (17%), министр обороны Сергей Шойгу (15%), глава МИД Сергей Лавров (9%) и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский (7%).
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в ноябре и декабре методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.