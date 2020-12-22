Россияне назвали слово 2020 года

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Хокимият пригласил жителей столицы на нестандартную экскурсию Организаторы предупредили посетителей о том, что все карантинные требования будут соблюдены. Гостям рекомендуют взять с собой в музей портативный источник освещения (фонарик). 14

В РЖД ввели скидку 50% на перевозку узбекской плодоовощной продукции К тому же значительно снижен тариф на экспортные перевозки черных металлов и зерновых грузов через российско-азербайджанскую границу с дальнейшим проследованием в Грузию. 30