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Владимир Путин

Подписан закон о праве экс-президента РФ становиться сенатором пожизненно

© RIA Novosti . Mikhail Klimenteev
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Закон уточняет, что в Совфед входят не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому глава государства после прекращения президентских полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту, передает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Инициатором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации", предусматривающего эти нововведения, стал президент РФ. Документ был внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.

Согласно новому положению, экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до принятия закона, сможет это сделать в любое время.

© Sputnik / Илья Питалев
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Закон уточняет, что в Совфед, помимо представителей от исполнительной и законодательной властей каждого региона, входят также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно (не более семи человек). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.

Соответствующий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Теги:
Совет Федерации, закон, Владимир Путин, Россия



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