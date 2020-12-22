Россия ответит на санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным

В МИД также пояснили, что в расширенный список войдут причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Москва расширит список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, в ответ на санкции, введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным, говорится в заявлении МИД России.

"В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В МИД также пояснили, что в расширенный список войдут причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках Евросоюза.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что инициаторы ограничительных мер против россиян не представили доказательств их причастности к инциденту с Навальным ни российской стороне, ни другим членам Евросоюза. При этом в МИД отметили, что решение Совета ЕС о введении санкций было принято в обстановке спешки и скрытности, а уже потом под него "произвольно верстались конкретные фамилии".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.