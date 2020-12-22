В РЖД ввели скидку 50% на перевозку узбекской плодоовощной продукции

К тому же значительно снижен тариф на экспортные перевозки черных металлов и зерновых грузов через российско-азербайджанскую границу с дальнейшим проследованием в Грузию.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Руководство ОАО "РЖД" (Россия) приняло решение по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки, в частности, они касаются транзита черных металлов, контейнеров, контрейлеров и плодоовощной продукции. Об этом сообщают в "РЖД".

Какие скидки будут действовать весь 2021 год:

50% – на экспортные перевозки черных металлов и зерновых грузов через российско-азербайджанскую границу с дальнейшим проследованием в Грузию через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани;

50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана в Россию в рефрижераторном подвижном составе принадлежности АО "Узбекистон темир йуллари" и ГУП "Рохи охани Точикистон";

14,8% – на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов со станций московского узла (Ховрино и Электроугли) в Екатеринбург (на станции Екатеринбург-Товарный, Екатеринбург-Сортировочный и Шарташ) при условии загрузки поезда не менее 100 ДФЭ, в том числе не менее 50 ДФЭ – груженых;

от 7,7 до 16,2% – на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов со станции Кунцево-II (г. Москва) на станцию Екатеринбург-Товарный в зависимости от объемов загрузки поезда;

48% – на перевозки грузов второго и третьего тарифного класса в рефрижераторных контейнерах с/на станции Санкт-Петербургского железнодорожного узла (Автово, Дача Долгорукова, Заневский Пост, Купчинская, Лигово, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Балтийский, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары, а также с/на станции Бронка, Ижоры, Лужская, Парнас, Усть-Луга);

20,4% – на экспортные перевозки грузов второго и третьего тарифного класса в рефрижераторных контейнерах в направлении российско-китайской пограничной передаточной станции Забайкальск (эксп.), а также российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов Достык (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) и Алтынколь (Казахстан) – Хоргос (Китай).

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Напомним: в начале ноября посольство республики в РФ запустило электронную B2B (business-to-business) платформу "Экспортеры Узбекистана". На ней регулярно размещаются и обновляются как коммерческие предложения экспортеров Узбекистана, так и запросы российских импортеров, заинтересованных в закупке продукции.