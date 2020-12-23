Павел Дуров объявил о монетизации Telegram

Также известно, что все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Павел Дуров объявил о начале монетизации мессенджера Telegram.

"Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения", - написал он.

По его словам, все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, будут предложены дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.

Также известно, что все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

"Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода", - добавил Дуров.

Основатель мессенджера связал монетизацию с ростом числа пользователей, потому что "чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик". Сейчас Telegram пользуются около 500 млн человек, владельцы считают, что мессенджер находится на пути к миллиардам активных пользователей.