18:49 23 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск

В России повысили возраст молодежи

© Sputnik / Alexey Maishev
В мире
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0d/15397959.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201223/15661192/V-Rossii-povysili-vozrast-molodezhi.html

В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В России приняли закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – "до 35 лет включительно", вместо нынешних "до 30 лет".

"Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи"", - говорится в сообщении.

В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

В Госдуму РФ внесли законопроект о возможности признания иноагентами физлиц >>

Изменения коснулись основных понятий, формулируемых законопроектом, целей и принципов молодежной политики. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно, что позволит избежать разночтения при применении закона на практике. Кроме того, внесено новое понятие "специалист по работе с молодежью". Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории "молодая семья", "молодой специалист".

Теги:
молодость, молодежь, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
В Москве установили главный символ Нового года — кремлевскую елку
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться