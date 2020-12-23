В России повысили возраст молодежи

В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В России приняли закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – "до 35 лет включительно", вместо нынешних "до 30 лет".

"Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи"", - говорится в сообщении.

В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

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Изменения коснулись основных понятий, формулируемых законопроектом, целей и принципов молодежной политики. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно, что позволит избежать разночтения при применении закона на практике. Кроме того, внесено новое понятие "специалист по работе с молодежью". Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории "молодая семья", "молодой специалист".