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В России предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

© Sputnik / Валерий Мельников
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По словам депутата, это делается для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о повторной в России приостановке авиасообщения со всеми странами, пишет РИА Новости.

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По его словам, после обнаружения в Великобритании и других государствах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном.

"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", — говорится в тексте обращения.

Напомним, опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом. Эта же мутация позже была выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Ученые предупредили, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Теги:
Авиасообщение, пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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