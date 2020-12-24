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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

При драке мигрантов в Подмосковье пострадали женщина и ребенок

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Напомним, в социальных сетях появилось видео с массовой дракой у одного из подмосковных жилых комплексов, на видео присутствует не менее 10 мужчин, некоторые из них с палками.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Прокуратура выясняет обстоятельства массовой драки в подмосковных Мытищах и проверяет данные, что в ходе драки пострадали женщина с ребенком, сообщает надзорное ведомство региона, пишет РИА Новости.

Ранее в подмосковном главке МВД заявили, что полиция ищет участников массовой драки в Мытищах.

"Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре проверить информацию, размещенную в ряде СМИ, о травмировании местной жительницы и её ребёнка в ходе драки мигрантов в ЖК "Императорские Мытищи", - говорится в сообщении

Проверка, проводимая полицией, также поставлена в прокуратуре на контроль.

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Напомним, в социальных сетях появилось видео с массовой дракой у одного из подмосковных жилых комплексов, на видео присутствует не менее 10 мужчин, некоторые из них с палками.

Теги:
Происшествие, Мигранты, мигрант, Подмосковье, Россия, Россия, массовая драка, драка



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