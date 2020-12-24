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Москва объявила 31 декабря выходным днем

© Sputnik / Алексей Майшев
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По словам Собянина, они обяжут бюджетные учреждения и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников 31-го числа сделать для горожан выходным днем.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обяжет бюджетные учреждения столицы сделать 31 декабря выходным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31-го числа сделали для горожан выходным днем", - заявил Собянин.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.

Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем >>

Он заявил, что работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

Теги:
Сергей Собянин, новый год, Новый год, новогодние праздники, праздничные дни, праздник, выходные, Россия, Россия, Москва, Москва



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