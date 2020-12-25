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Пес Эммануэля Макрона Немо

Пес Эммануэля Макрона "выступил" с обращением в Рождество - видео

© AFP 2018 / IAN LANGSDON
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Он сам был бездомным псом, однако в 2017 году Эммануэль и Брижитт Макрон забрали его из приюта за 250 евро.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Собака президента Франции Эммануэля Макрона по кличке Немо выступила с видеообращением перед Рождеством в его Instagram.

Вежливый пес опросил жителей страны забрать домой бездомных животных и принять их как равноправных членов семьи.

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Публикация от Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

По его "словам", он сам был бездомным псом, однако в 2017 году Эммануэль и Брижитт Макрон забрали его из приюта за 250 евро. Позже они назвали его в честь персонажа любимой книги Макрона "20 тысяч лье под водой" Жюля Верна.

"Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество - приютите их! Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности. Ваш питомец – это часть семьи. Он любит вас больше всего на свете и рассчитывает на вас", - заявил Немо.

Также пес пообещал ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и выделить 20 миллионов евро на поддержку приютов.

Теги:
Эммануэль Макрон, приют для животных, собаководы, собака, собака, собаки, пес, Франция, Франция



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