Япония закрывает въезд в страну для туристов из-за нового штамма COVID-19

Соответствующее решение было принято в связи с выявлением "британского" штамма коронавируса у пяти японцев. Установлено, что они недавно прибыли из Соединенного Королевства.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Правительство Японии приняло решение ввести временный запрет на въезд для иностранных туристов, намеренных прибыть в страну в ближайшее время, передает агентство Kyodo.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 28 декабря и продлится до конца января следующего года. Попасть в страну смогут только граждане Японии или иностранцы с долгосрочными визами. На аналогичный срок приостановлена и выдача новых виз.

Решение о закрытии границы было принято из-за выявления у пяти японцев нового "британского" штамма коронавируса. Установлено, что они недавно прибыли из Соединенного Королевства.

В настоящее время в Японии, в частности в Токио фиксируют рекордные показатели заболеваемости. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 3,8 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 949 — в Токио. Общее число заболевших коронавирусом в Японии превысило 219 тысяч.

Власти Великобритании сообщили об обнаружении мутации коронавируса 14 декабря. Как заявлял премьер-министр страны Борис Джонсон, новый штамм может быть на 70% заразнее. В результате свыше 20 стран срочно закрыли сообщение с Соединенным Королевством. Первым о приостановлении перелетов в Британию заявило правительство Нидерландов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что на территории России "британского" штамма пока нет. Также она подчеркнула, что российские вакцины останутся эффективными даже против новых штаммов коронавируса.