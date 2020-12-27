19:33 27 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск

Япония закрывает въезд в страну для туристов из-за нового штамма COVID-19

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
В мире
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/12/15624794.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201227/15686354/Yaponiya-zakryvaet-vezd-v-stranu-dlya-turistov-iz-za-novogo-shtamma-COVID-19.html

Соответствующее решение было принято в связи с выявлением "британского" штамма коронавируса у пяти японцев. Установлено, что они недавно прибыли из Соединенного Королевства.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Правительство Японии приняло решение ввести временный запрет на въезд для иностранных туристов, намеренных прибыть в страну в ближайшее время, передает агентство Kyodo.

Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото
United States Mission Geneva
Насколько опасен новый штамм коронавируса COVID-19 – ответ ВОЗ

Отмечается, что ограничение будет действовать с 28 декабря и продлится до конца января следующего года. Попасть в страну смогут только граждане Японии или иностранцы с долгосрочными визами. На аналогичный срок приостановлена и выдача новых виз.

Решение о закрытии границы было принято из-за выявления у пяти японцев нового "британского" штамма коронавируса. Установлено, что они недавно прибыли из Соединенного Королевства.

В настоящее время в Японии, в частности в Токио фиксируют рекордные показатели заболеваемости. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 3,8 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 949 — в Токио. Общее число заболевших коронавирусом в Японии превысило 219 тысяч.

Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
© Sputnik / Алексей Даничев
Российские ученые получили образцы нового штамма COVID из Британии

Власти Великобритании сообщили об обнаружении мутации коронавируса 14 декабря. Как заявлял премьер-министр страны Борис Джонсон, новый штамм может быть на 70% заразнее. В результате свыше 20 стран срочно закрыли сообщение с Соединенным Королевством. Первым о приостановлении перелетов в Британию заявило правительство Нидерландов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что на территории России "британского" штамма пока нет. Также она подчеркнула, что российские вакцины останутся эффективными даже против новых штаммов коронавируса.

Теги:
Авиасообщение, закрытие границы, коронавирус, пандемия, Япония



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Станции оформлены в национальном стиле
Сергелийский андеграунд: поезда, пассажиры, парковая зона, велостоянки
Лондон и Брюссель заключили крупную торговую сделку по Brexit – подробности
Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Укротитель "львов": итоги работы Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться