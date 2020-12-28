Как Путин отметит Новый год и проведет праздники — рассказали в Кремле

Пресс-секретарь российского президента отметил, что полноценно Путин никогда не отдыхает.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. До Нового года остается несколько дней, и многие граждане уже построили планы на предстоящие праздники.

Но что насчет мировых лидеров? Какие планы у них?

Так, на днях в Кремле рассказали о графике президента РФ Владимира Путина на ближайшие недели.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства традиционно проведет Новый год в кругу семьи.

"Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", — сказал Песков.

Между тем праздники не повод откладывать государственные дела, поэтому Путин продолжит работу, хотя крупных мероприятий с его участием не планируется.

"Рабочие дни, уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее", — заявил Песков РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что Путин "никогда не прерывается на какие-то праздники".