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Иностранным студентам российских вузов разрешат защитить диплом удаленно

© Sputnik / Сергей Пятаков
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В случае слишком большого количества долгов и невозможности выйти на сессию этот период можно будет считать академическим отпуском.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно в том случае, если им будет ограничен въезд не территорию страны. Об этом сообщают РИА Новости.

"У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я думаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации", - сказал Фальков.

По словам министра, вузам потребуется пойти навстречу иностранным студентам, проанализировать, кто пропустил многое в этом году. В качестве одного из вариантов работы с иностранцами рассматривается перевод на индивидуальные учебные планы, отметил эксперт. В случае слишком большого количества долгов и невозможности выйти на сессию этот период можно будет считать академическим отпуском, уточнил Фальков.

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Ранее зампредседателя Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Максим Зайцев информировал, что в правительстве РФ рассматривают обращение с просьбой впустить студентов на территорию России.

Напомним: въезд на территорию России для иностранцев был ограничен в марте 2020 года в связи с распространением COVID-19. В июле некоторые категории иностранных граждан получили разрешение на въезд в РФ.

Теги:
Россия, студенты, иностранные граждане, вузы, Обучение



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