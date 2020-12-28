Археологи обнаружили энергетический батончик на раскопках в Помпеях

Также работавшие на раскопках нашли бронзовую чашу для питья, керамические кувшины для приготовления тушеных блюд и супов, винные фляги и банки с остатками еды.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Помеях обнаружили древний уличный магазин, на полках которого обнаружили батончик, схожий с современными энергетическими батончиками, сообщает CNN.

"Археологи обнаружили термополий, так называется уличный магазин, где подавали горячую еду и напитки. Остатки древнего бистро были найдены на территории Археологического парка. Там был обнаружен десерт, по составу похожий на современный энергетический батончик", - говорится в информации.

По словам людей, которые работали на раскопках, лицевая сторона термополия была украшена фресками, которые можно рассмотреть и сегодня: там изображены животные, мясо которых могли приготовить повара этого места. Более того, некоторые картинки были веселыми и с фразами на древнегреческом языке.

Также археологи нашли бронзовую чашу для питья, керамические кувшины для приготовления тушеных блюд и супов, винные фляги и терракотовые банки с остатками еды, которым почти две тысячи лет, а в них – следы свинины, рыбы, улиток и говядины.