Надеемся, что в 2021 году пандемия отступит - Голикова

Она завила, что в России есть все основания эти сложности преодолеть. Голикова пожелал беречь себя и вакцинироваться.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что пандемия отступит в 2021 году.

Она поздравила россиян с наступающим Новым годом, пожелала здоровья, успехов.

"Очень надеяться на то, что с приходом Нового года болезнь отступит, мы преодолеем те сложности, которые у нас с вами были в 2020 году. У нас есть все основания эти сложности преодолеть. Берегите себя и, пожалуйста, вакцинируйтесь", - сказала она на брифинге.

Напомним, общее число случаев заражения в стране достигло 3 078 035, скончались более 55 тысяч человек, поправились почти 2,5 миллиона. По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии превысило 80 миллионов, свыше 1,76 миллиона человек погибли. Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.