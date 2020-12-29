В небе Лос-Анджелеса заметили "летающего человека" — кадры очевидцев

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В США уже несколько месяцев не могут дать разумное объяснение необычному явлению: в небе над Лос-Анджелесом периодически замечают неопознанную фигуру на высоте около 900 метров.
По форме неизвестный объект напоминает человека, летающего с джетпаком. Видео сняли пилот-инструктор летной школы Sling Pilot Academy Брэнди Фогельман.
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По его словам, подозрительный объект был замечен во время учебного полета. При этом никаких данных о его нахождении в небе не поступало.
По данным издания The New York Times, на данный момент большинство джетпаков пока еще не могут летать на такой высоте.
Информацию о "летающем человеке" передали в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.
Сейчас там изучают подлинность видео. Делом также заинтересовались в ФБР.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда этот объект замечают в Лос-Анджелесе. В конце августа "парня с джетпаком" заметили в небе пилоты двух авиакомпаний.
Затем осенью еще один пилот рассказал об увиденном.