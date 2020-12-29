В небе Лос-Анджелеса заметили "летающего человека" — кадры очевидцев

Это не первый раз, когда пилоты замечают неизвестного человека, парящего на высоте около 900 метров.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В США уже несколько месяцев не могут дать разумное объяснение необычному явлению: в небе над Лос-Анджелесом периодически замечают неопознанную фигуру на высоте около 900 метров.

По форме неизвестный объект напоминает человека, летающего с джетпаком. Видео сняли пилот-инструктор летной школы Sling Pilot Academy Брэнди Фогельман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sling Pilot Academy (@slingpilotacademy)

По его словам, подозрительный объект был замечен во время учебного полета. При этом никаких данных о его нахождении в небе не поступало.

По данным издания The New York Times, на данный момент большинство джетпаков пока еще не могут летать на такой высоте.

Информацию о "летающем человеке" передали в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Сейчас там изучают подлинность видео. Делом также заинтересовались в ФБР.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда этот объект замечают в Лос-Анджелесе. В конце августа "парня с джетпаком" заметили в небе пилоты двух авиакомпаний.

Затем осенью еще один пилот рассказал об увиденном.