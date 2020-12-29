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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

В небе Лос-Анджелеса заметили "летающего человека" — кадры очевидцев

Ruptly / navair.navy.mil / РИА НОВОСТИ / defense.gov
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Это не первый раз, когда пилоты замечают неизвестного человека, парящего на высоте около 900 метров.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В США уже несколько месяцев не могут дать разумное объяснение необычному явлению: в небе над Лос-Анджелесом периодически замечают неопознанную фигуру на высоте около 900 метров.

По форме неизвестный объект напоминает человека, летающего с джетпаком. Видео сняли пилот-инструктор летной школы Sling Pilot Academy Брэнди Фогельман. 

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Публикация от Sling Pilot Academy (@slingpilotacademy)

По его словам, подозрительный объект был замечен во время учебного полета. При этом никаких данных о его нахождении в небе не поступало. 

По данным издания The New York Times, на данный момент большинство джетпаков пока еще не могут летать на такой высоте.

Информацию о "летающем человеке" передали в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. 

Сейчас там изучают подлинность видео. Делом также заинтересовались в ФБР. 

Стоит отметить, что это не первый раз, когда этот объект замечают в Лос-Анджелесе. В конце августа "парня с джетпаком" заметили в небе пилоты двух авиакомпаний. 

Затем осенью еще один пилот рассказал об увиденном. 

Теги:
нло, США, Лос-Анджелес



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