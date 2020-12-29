В Кремле высказались после заявлений о преемнике Путина

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, кто может занять кресло главы государства.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о размышлениях различных политиков по поводу преемника президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес. Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", — сказал Песков журналистам.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что кресло главы государства могут занять председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Владимир Путин оценил возможность остаться президентом России после 2024 года >>

На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях и он сам много раз на это отвечал.

Глава государства неоднократно отмечал, что это решение предстоит принимать народу.

Напомним, Владимир Путин ранее допустил свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году. Такое право у него появилось после принятия поправок в Конституцию РФ.