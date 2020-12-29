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В Кремле поставили "двойку" уходящему 2020 году

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Тем не менее, по словам Пескова, уходящий год дал силы для борьбы с этими последствиями.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подвел итоги уходящего года и отметил, что он был "больно нервным".

Представитель Кремля поставил 2020-му "двойку" за отсутствие "техники и артистизма".

"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира <...> Какой-то уж больно он нервный", — сказал Песков в интервью телеканалу RTVI.

По его мнению, человечество пока еще в полной мере не осознало масштаб этих последствий. 

Между тем 2020-й дал силы бороться с трудностями, добавил пресс-секретарь.

© AP Photo / Peru's Ministry of Culture - Nasca-Palpa / Jhony Islas
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"Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", — заключил Песков.

Ранее своим мнением по поводу уходящего года поделился политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, 2020-й "был редкостным кошмаром, но именно поэтому шансов на то, что 2021-й будет еще хуже, очень немного".

Вассерман вспомнил известную поговорку "за битого двух небитых дают" и отметил, что "все человечество многому за этот год научилось".

Эти уроки, по его мнению, будут учтены уже в новом году.

Теги:
итоги года, Новый год, президент РФ, Россия, Дмитрий Песков



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