В Кремле поставили "двойку" уходящему 2020 году

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подвел итоги уходящего года и отметил, что он был "больно нервным".
Представитель Кремля поставил 2020-му "двойку" за отсутствие "техники и артистизма".
"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира <...> Какой-то уж больно он нервный", — сказал Песков в интервью телеканалу RTVI.
По его мнению, человечество пока еще в полной мере не осознало масштаб этих последствий.
Между тем 2020-й дал силы бороться с трудностями, добавил пресс-секретарь.
"Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", — заключил Песков.
Ранее своим мнением по поводу уходящего года поделился политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.
По его словам, 2020-й "был редкостным кошмаром, но именно поэтому шансов на то, что 2021-й будет еще хуже, очень немного".
Вассерман вспомнил известную поговорку "за битого двух небитых дают" и отметил, что "все человечество многому за этот год научилось".
Эти уроки, по его мнению, будут учтены уже в новом году.