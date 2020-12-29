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Жилой дом

Российский миллиардер назвал "рабами" людей с ипотекой

© Sputnik / Андрей Попов
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По словам предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения" в своем новом выпуске на YouTube.

"Они (заемщики) мало того что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, чтоб рабом быть — а как еще, вот мы так живем", — сказал он.

По словам предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации.

Также Рыбаков раскритиковал людей, считающих необходимым иметь свою квартиру. По его мнению, арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.

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Напомним, Дмитрий Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журналисты оценили в 1,3 миллиарда долларов.

 

Теги:
жилье, квартира, квартиры, Миллиардер, ипотека



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