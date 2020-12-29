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В Москве зимние каникулы для школьников продлеваются до 17 января

© Sputnik / Александр Кряжев
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Также он заявил, что люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1-11 классов продлеваются на неделю – до 17 января.

"Мы приняли следующие решения... Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года", - написал Собянин.

Также продолжается приостановление для учащихся 6 - 11 классов образовательных организаций возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), до 17 января 2021 года включительно с продлением билетов.

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Также мэр напомнил, что прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому, сказал он, люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, каникулы, Сергей Собянин, Россия, Россия, Москва, Москва



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