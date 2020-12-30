Координатором на выборах в Казахстане назначен российский сенатор

Алексей Майоров будет курировать работу группы наблюдателей от МПА СНГ, которая приступит к своим обязанностям в Нур-Султане и других регионах республики в период с 7 по 12 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Казахстане станет российский сенатор - председатель комитета Совета Федерального собрания России по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщила пресс-служба межгосударственного органа.

"По приглашению министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ примет участие в краткосрочном мониторинге выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, которые состоятся 10 января 2021 года", - уточняют в ведомстве.

Отмечается, что группа начнет работу в Нур-Султане и других регионах Казахстана в период с 7 по 12 января 2021 года.

В день голосования мониторинг будет также вестись на зарубежных избирательных участках в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Санкт-Петербурге, Душанбе и Берлине.

Согласно официальной информации, на выборах в Казахстане будут работать 47 наблюдателей от МПА СНГ.