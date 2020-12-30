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В России разработали два уникальных препарата против COVID-19

© Sputnik / Константин Михальчевский
В мире
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Исследования показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и запатентовало два уникальных, не имеющих аналогов в мире лекарственных препарата от коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с председателем правительства РФ Михаило Мишустиным, пишет РИА Новости.

"Кроме того, агентство разработало и запатентовало два лекарственных препарата. Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", - рассказала Скворцова.

По ее словам, завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата. И с другой стороны – высокую эффективность, превышающую 99%.

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© REUTERS / DADO RUVIC
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"В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до нового года. В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", - подчеркнула Скворцова.

Второй препарат - профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции.

"Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время – последняя стадия его регистрации", - сказала глава ФМБА.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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