Владимир Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом

Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим 2021 годом глав зарубежных государств и правительств.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джо Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества", - говорится в информации.

Также Путин выразил уверенность, что Россия и США, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.