Владимир Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джо Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества", - говорится в информации.
Также Путин выразил уверенность, что Россия и США, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.