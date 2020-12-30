Обстрел аэропорта в Йемене: число жертв выросло до 13

Известно о том, что в среду в Аден прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое вошли пять министров-южан.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Число погибших при обстреле аэропорта йеменского Адена увеличилось до 22, ранения получили 65 человек, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".

Телеканал Al-Jazeera передает со ссылкой на медицинские источники, что в числе раненых есть заместитель министра внутренних дел Йемена Мухаммед Мусаид аль-Амир.

Власти Йемена заявили, что в среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.