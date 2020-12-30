23:20 30 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск
Обстрел аэропорта в Йемене: число жертв выросло до 13

Обстрел аэропорта в Йемене: число жертв выросло до 13

© AP Photo
В мире
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1e/15710703.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201230/15710732/Obstrel-aeroporta-v-Yemene-chislo-zhertv-vyroslo-do-13.html

Известно о том, что в среду в Аден прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое вошли пять министров-южан.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Число погибших при обстреле аэропорта йеменского Адена увеличилось до 22, ранения получили 65 человек, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".

Телеканал Al-Jazeera передает со ссылкой на медицинские источники, что в числе раненых есть заместитель министра внутренних дел Йемена Мухаммед Мусаид аль-Амир.

Власти Йемена заявили, что в среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.

Теги:
правительство, Происшествие, обстрел, Йемен



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова
Узбекистанцы, которых мы потеряли в 2020 году, - фотолента
Парад Дедов Морозов в Ташкенте
Труба зовет на Новый год: парад Дедов Морозов в Ташкенте — видео
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться