В США умер самый массовый маньяк-убийца — его жертвами стали 90 человек

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Один из самых известных американских маньяков-убийц Сэмюэль Литтл скончался в тюрьме.
Ему было 80 лет, передает Associated Press со ссылкой на пенитенциарное управление Калифорнии.
Отмечается, что у заключенного были проблемы с сердцем, у него также было хроническое заболевание — диабет.
Экспертиза не выявила ничего подозрительного в его смерти.
Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства. Однако его "список" куда масштабнее: следствию удалось доказать 60 убийств.
Хотя, по словам самого маньяка, жертв намного больше. Он признался в 90 убийствах, однако по разным причинам не был осужден за них.
Возможно, потому, что долгие годы отрицал свою причастность к ним, но в 2018-м все же сознался в содеянном в частных интервью.