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В США умер самый массовый маньяк-убийца — его жертвами стали 90 человек

© AFP 2018 / MARK RALSTON
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На его счету около 60 подтвержденных убийств, хотя жертв куда больше. Литтл отбывал пожизненное заключение.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Один из самых известных американских маньяков-убийц Сэмюэль Литтл скончался в тюрьме. 

Ему было 80 лет, передает Associated Press со ссылкой на пенитенциарное управление Калифорнии.

© AFP 2018 / -
Сэмюэль Литтл

Отмечается, что у заключенного были проблемы с сердцем, у него также было хроническое заболевание — диабет.

Экспертиза не выявила ничего подозрительного в его смерти.

Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства. Однако его "список" куда масштабнее: следствию удалось доказать 60 убийств.

Хотя, по словам самого маньяка, жертв намного больше. Он признался в 90 убийствах, однако по разным причинам не был осужден за них.

Возможно, потому, что долгие годы отрицал свою причастность к ним, но в 2018-м все же сознался в содеянном в частных интервью.

Теги:
Убийство, маньяк, США, преступление



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