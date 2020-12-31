В США умер самый массовый маньяк-убийца — его жертвами стали 90 человек

На его счету около 60 подтвержденных убийств, хотя жертв куда больше. Литтл отбывал пожизненное заключение.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Один из самых известных американских маньяков-убийц Сэмюэль Литтл скончался в тюрьме.

Ему было 80 лет, передает Associated Press со ссылкой на пенитенциарное управление Калифорнии.

© AFP 2018 / - Сэмюэль Литтл

Отмечается, что у заключенного были проблемы с сердцем, у него также было хроническое заболевание — диабет.

Экспертиза не выявила ничего подозрительного в его смерти.

Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства. Однако его "список" куда масштабнее: следствию удалось доказать 60 убийств.

Хотя, по словам самого маньяка, жертв намного больше. Он признался в 90 убийствах, однако по разным причинам не был осужден за них.

Возможно, потому, что долгие годы отрицал свою причастность к ним, но в 2018-м все же сознался в содеянном в частных интервью.