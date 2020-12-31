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Последствия отключения России от системы платежей SWIFT

© Sputnik / Владимир Астапкович
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По словам эксперта, Россия может неплохо адаптироваться к этим ограничениям — примеры уже есть, например, Иран.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Какие проблемы повлечет за собой отключение России от системы обмена банковской инфорамацией SWIFT, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса", — объясняет эксперт.

По его словам, Россия может неплохо адаптироваться к этим ограничениям — примеры уже есть, например, Иран. Кроме того, еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

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Если же Россия в следующем году, как планирует, введет цифровой рубль, надобность в международной платежной системе вообще отпадет, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без нее.

Также внезапное отключение России от SWIFT может спровоцировать панические валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности курс доллара к рублю вернется в норму. Расчеты будут вестись в евро и юанях через альтернативные системы.

Теги:
США, США, Экономика, Россия, Россия, банки, банки



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