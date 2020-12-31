"Вместе мы восстановим нормальную жизнь": Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин отметил, что эпидемия пока полностью не отступила и не все встречают праздник за новогодним столом.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением.

"Эпидемию коронавируса еще не удалось полностью остановить, борьба не прекращается ни на минуту, но в новом 2021 году сообща возможно все преодолеть, наладить и восстановить нормальную жизнь", сказал глава государства в новогоднем обращении к россиянам.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступает в 15.00 мск. В 16.00 по московскому времени праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите новый год наступит в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ - в 19.00.

"Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь - и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века", - сказал президент.

Путин отметил, что эпидемия пока полностью не отступила и не все встречают праздник за новогодним столом. "Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве", - сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что такой же с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи и сотрудники экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках за рубежом, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота.

"Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания", - отметил Путин и предложил россиянам помечтать.

"Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", - обратился к россиянам президент.

Он также пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья.