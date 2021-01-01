Самолет столкнулся в воздухе с елочными украшениями и едва не потерпел крушение

Комок из новогодней мишуры попался на пути самолета в воздухе. Лайнер не смог продолжать полет и запросил экстренную посадку.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Аэробус авиакомпании Avianca, который летел из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает РИА Новости со ссылкой на The Aviation Herald.

Все произошло из-за столкновения с крупным объектом, парящим в воздухе. Как оказалось, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.

🚨#ÚLTIMAHORA La irresponsabilidad de unos desadaptados estuvo a punto de causar una tragedia. Hace momentos un Airbus A320 (N557AV) de Avianca impactó un globo pirotécnico cuando aproximaba a Bogotá procedente de Orlando, obligándole a aterrizar de emergencia. pic.twitter.com/cELiXagAUO — Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021

​Запись очевидцев была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.