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Самолет

Самолет столкнулся в воздухе с елочными украшениями и едва не потерпел крушение

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210101/15716988/Samolet-stolknulsya-v-vozdukhe-s-elochnymi-ukrasheniyami-i-edva-ne-poterpel-krushenie.html

Комок из новогодней мишуры попался на пути самолета в воздухе. Лайнер не смог продолжать полет и запросил экстренную посадку.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Аэробус авиакомпании Avianca, который летел из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает РИА Новости со ссылкой на The Aviation Herald.

Все произошло из-за столкновения с крупным объектом, парящим в воздухе. Как оказалось, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.

​Запись очевидцев была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.

Теги:
Происшествие, Новый год, Авиакатастрофа, Самолет



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