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Старейшей жительнице Земли исполнилось 118 лет

© AFP 2018 / JIJI PRESS
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Sputnik Узбекистан
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Японка Канэ Танака носит звание старейшего жителя Земли с 2018 года. Планируется, что она примет участие в передаче эстафеты Олимпийского огня Игр в Токио.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Старейшая жительница Земли, японка Канэ Танака, отметила сегодня свой 118-й день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Известно, что Танака родилась 2 января 1903 года. Звание старейшего человека планеты присвоено ей в 2018 году.

Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация о том, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в передаче эстафеты Олимпийского огня Игр в Токио.

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© REUTERS / ISSEI KATO
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Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Также японка должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.

Для справки: Из-за нестабильной эпидемической ситуации международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Соревнования атлетов решено провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги:
пожилые люди, жители, Япония, планета



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