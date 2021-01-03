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"Болезнь X": первооткрыватель Эболы предупредил о новом заболевании

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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У одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на Эболу и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "Болезни X", сообщает CNN.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.

По его словам, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека и возбудителей различных заболеваний. Именно это может привести в будущем к "большой пандемии".

На вопрос журналиста о возможности появления в будущем болезней, распространяющихся также быстро, как и COVID-19, при этом обладающих летальностью как Эболы, Муембе-Тамфум ответил утвердительно.

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По словам доктора, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на Эболу и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он считает, что эта женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым заболеванием.

Напомним, Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.

Теги:
ученые, Ученые, пандемия, болезнь



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