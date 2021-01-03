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Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

© AFP 2018 / Paul Ellis
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210103/15723740/Krishtianu-Ronaldu-stal-samym-populyarnym-chelovekom-v-Instagram.html

По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, чей аккаунт в Instagram набрал 250 миллионов подписчиков.

По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Кстати, последним постом в аккаунте Роналду стало рекламное видео на тему спортивных тренировок. 

Знаменитости, которые больше всех заработали на рекламе в Instagram >>

Криштиану Роналду ранее возглавил рейтинг знаменитостей, которые зарабатывают на рекламных постах в Instagram. Он получил от рекламных постов в своем аккаунте 44,1 миллиона евро. За прошлый год он выложил 49 спонсорских постов по средней цене около 900 000 евро.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, Футболист, футбол, Футбол, Криштиану Роналду



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