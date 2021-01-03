Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, чей аккаунт в Instagram набрал 250 миллионов подписчиков.

По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей.

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Кстати, последним постом в аккаунте Роналду стало рекламное видео на тему спортивных тренировок.

Знаменитости, которые больше всех заработали на рекламе в Instagram >>

Криштиану Роналду ранее возглавил рейтинг знаменитостей, которые зарабатывают на рекламных постах в Instagram. Он получил от рекламных постов в своем аккаунте 44,1 миллиона евро. За прошлый год он выложил 49 спонсорских постов по средней цене около 900 000 евро.